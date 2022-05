Unbekannte haben am Donnerstagabend in der Sporthalle Am Ebenberg in Landau einen Diebstahl begangen. Wie die Polizei berichtet, wurden aus einer Umkleidekabine Sportbekleidung und -schuhe von vier Personen gestohlen. Der Schaden wird auf rund 350 Euro beziffert. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06341 2870.