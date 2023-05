Pünktlich zum Beginn der warmen Monate darf auf dem Nußdorfer Sportplatz wieder geschwitzt werden. Die Stadt hatte hier den Hartplatz, eine Laufbahn und eine Weitsprunggrube ertüchtigt. „Wer das Fußballfeld vorher gesehen hat, weiß vielleicht, das wir hier sonst bald einen Naturrasen gehabt hätten“, sagt Bürgermeister Maximilian Ingenthron bei der Einweihung am Donnerstag mit einem Augenzwinkern. Die Nußdorfer Grundschulkinder und die Athleten vom TV Nußdorf werden hier nun wieder regelmäßig aktiv sein. Auch private Kleingruppen sind oft zu Gast, sei es zum Kicken auf dem Hartplatz, zum Basketball- oder Beachvolleyball spielen. Ingenthron freut sich auch, den Hartplatz in Nußdorf für die Fußballclubs im Dorf in der Hinterhand zu haben, sollten deren eigene Rasenplätze im Winter nicht mehr bespielbar sein.

Stadt nimmt 253.000 Euro in die Hand

Die Sanierung des Trainingsplatzes war Teil einer größeren Maßnahme, die auch Sportanlagen in Dammheim, Arzheim und Queichheim beinhaltete. 253.000 Euro hat die Stadt dafür in die Hand genommen, so Ingenthron. Rund die Hälfte davon ging nach Nußdorf. Der Hartplatz ist als Zwischenlösung gedacht: Für das kommende Jahr sind im Haushalt Planungskosten vorgesehen, um aus der Fläche ein „multifunktional genutztes Areal“ zu machen. Denkbar wäre etwa, die Hälfte des Hartplatzes mit Kunstrasen zu belegen. Möglichst viele verschiedene Sportarten sollen auf dem Nußdorfer Platz ausgeübt werden können.

In diese Richtung äußert sich auch Ortsvorsteher Thorsten Sögding. Auf den noch freien Flächen am Sportgelände werde auch eine Calisthenics-Anlage und ein Vereinsheim entstehen. Unter Calisthenics versteht man ein Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht. Das Sportlerheim werde sowohl als Schankraum als auch als Sportfläche genutzt werden können, zum Beispiel für die örtliche Pilates-Gruppe. Die Bauarbeiten sollen Richtung Ende des Jahres beginnen. Das Gebäude ist ein Leuchtturmprojekt im Rahmen des Landesprogramms „Kommune der Zukunft.“ Das passt zu Nußdorf, findet Sögding: „Wir sind ein sportliches Dorf. Das sieht man daran, dass wir bei 1500 Einwohnern 1000 Mitglieder in unserem Turnverein haben.“