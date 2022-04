Die Hilfsbereitschaft in Landau für Geflüchtete aus der Ukraine ist groß. Neben zahlreichen Hilfsangeboten, die auf der städtischen Plattform hilfe.engagement-landau.de gesammelt werden, erreicht die Stadtverwaltung auch finanzielle Unterstützung. Die jüngste Spende stammt vom SV Mörlheim, der vor wenigen Wochen das Projekt „Fit for Charity“ ins Leben rief und bei einem Sportevent im Dorfgemeinschaftshaus Geld für die Landauer Ukraine-Hilfe sammelte. Bürgermeister und Sportdezernent Maximilian Ingenthron nahm die Spende in Höhe von 1224 Euro jetzt von Initiatorin und Trainerin Sandra Moser entgegen. Die Spendengelder fließen in Maßnahmen zur Integration, zum Beispiel Übersetzungstätigkeiten, notwendige Beschaffungen zur Unterbringung und Versorgung, die Übernahme von Unterhaltskosten und Maßnahmen zur Abfederung von Härtefällen. Spenden sind möglich auf das städtische Konto: IBAN: DE08 5485 0010 0000 0000 18, BIC: SOLADES1SUW, Verwendungszweck: Spende Ukraine-Hilfe LD. Spender werden gebeten, ihren Namen und ihre Adresse anzugeben und erhalten dann eine Zuwendungsbestätigung.