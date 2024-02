Sportler sollen kein Parkticket zahlen müssen? Das zeugt von einer krassen Überheblichkeit und von enormer Kurzsichtigkeit.

Organisierte Sportler fahren in die Stadt, parken im Zentrum an der früheren Rundsporthalle, wollen aber dafür nichts zahlen. Das ist die aktuelle Parkplatz-Debatte kurz zusammengefasst. Die Frage ist: Mit welchem Recht fordern sie das?

Leute, die in die Stadt fahren, um einzukaufen und Geld da zu lassen, zahlen Parkgebühren. Menschen, die in der Stadt leben, zahlen Parkgebühren. Mütter, die mit ihren Kindern zum Arzt ins Zentrum müssen, zahlen Parkgebühren. Menschen, die in der Stadt arbeiten, zahlen Parkgebühren. Aber Sportler sollen nicht zahlen? Das zeugt von einer krassen Überheblichkeit und von enormer Kurzsichtigkeit. Auch von den Lokalpolitikern, die hier billig Punkte bei einer großen Statusgruppe einsammeln wollen. Ist ja bald wieder Wahl.

Wir reden hier nicht von einem Parkplatz auf der grünen Wiese an einem Sportgelände. Denn dort, am Sportcampus, ist Parken tatsächlich kostenfrei. Und das auch zurecht. Aber mitten in der Stadt? Und selbst wenn Parken gratis wäre: Wer glaubt, er fände dann einen Stellplatz am Stadion? Selten so gelacht. Das Ding wäre ständig zugeparkt, wahrscheinlich von Dauerparkern. Gewonnen hätte niemand was.