Keine Außenlinie, hier und da ein Schlagloch – so macht Fußball keinen Spaß. Platz gibt es auf dem Sportplatz in Arzheim genug, nur richtig nutzen lässt er sich kaum. Der Sportverein will ihn aus dem Dornröschenschlaf holen.

Jahrelang sei der Platz nur für Feste, Bundesjugendspiele und als Bolzplatz genutzt worden, sagt Sabine Böhm-Travnicek, erste Vorsitzende des ASV Arzheim 1946. Das soll sich