Die Regelungen für die Sporthallen werden lockerer: Nun darf Kontaktsport wieder in Gruppen von bis zu zehn Personen ausgeübt werden, die Umkleidekabinen werden geöffnet und die Bestimmungen für die Belüftung während der Trainingszeiten werden freier. Diese am Mittwoch in Kraft getretenen Regelungen der zehnten Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes setze die Stadtverwaltung sofort um, teilt die Behörde mit. Wichtig bleibe aber die Einhaltung des Mindestabstands bei Gruppen von mehr als zehn Personen, die Sicherstellung der Nachverfolgbarkeit sowie maximal eine Person pro zehn Quadratmeter, betont die Verwaltung. Außerdem gilt in den Sporthallen Maskenpflicht – auf der eigentlichen Sportfläche jedoch nicht. Die Duschen bleiben geschlossen.