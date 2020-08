Noch ist die Sporthalle West frei vom Schweißgeruch. Am Montag hat die Stadtverwaltung die Halle nach rund zwei Jahren Bauzeit eingeweiht. Ab sofort ist sie also dem Geruch der Sportler ausgesetzt – während der Schulzeiten dürfen die Schüler von Max-Slevogt-Gymnasium, Otto-Hahn-Gymnasium, Pestalozzischule und Nordringschule die Halle nutzen. Zu den anderen Zeiten steht die neue Dreifeldhalle Landauer Sportvereinen zur Verfügung. Gespielt werden kann Hand-, Basket-, Volley- und Fußball sowie Badminton. Auch Geräteturnen und Klettern sind in der rund 4,8 Millionen Euro teuren Halle möglich. Die Erweiterung wird bereits geplant, das Gebäude soll um eine weitere Toilette, ein Außengerätelager, Bewirtungsräume und einen Mediationsraum ergänzt werden, sagte Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) bei der Einweihung. Auch könne das Obergeschoss noch tribünenartig ausgebaut werden. 1,4 Millionen Euro Fördergeld habe der Bund zugesagt. In den kommenden Wochen soll laut Michael Götz, Werkleiter des Gebäudemanagements, noch eine Fotovoltaikanlage aufs Dach kommen. Im Sommer versorge sie das Freibad mit Strom, im Winter die Halle. „Wir haben nun die beste Hallensituation in Landau ever“, sagte Hirsch.