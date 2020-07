Die Bauarbeiten an der Sporthalle West befinden sich auf der Zielgeraden. In den Sommerferien sollen die letzen Arbeiten durchgeführt werden. Zu erledigen seien unter anderem noch Maler- und Bodenbelagsarbeiten, sagt Michael Götz, Leiter des Landauer Gebäudemanagements. Zudem fehlt noch die Inneneinrichtung, Beleuchtung und Schließanlage müssten ebenfalls noch installiert werden. Neben den aktuellen Arbeiten läuft in den Ferien auch die Planung der Tribünenerweiterung an, sodass bis September der endgültige Förderantrag eingereicht werden kann. Denn: Kommt eine weitere Förderung des Bundes, kann die Stadt eine weitere Toilettenanlage sowie ein Außengerätelager, Gastronomie-Nebenräume sowie weitere Zuschauerbereiche bauen.