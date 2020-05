Was vergangene Woche noch eine triste graue Fläche war, erstrahlt in hellem Grün. Stück für Stück kleben die Arbeiter den Rasenteppich auf die im April angebrachte elastische Tragfläche. Der Kleber ist in kleinen Tonnen und wird aufgesprüht. Mit einer großen Rolle werden die Stücke befestigt. Der Chef der Firma geht mit einer kleinen Rolle noch mal drüber - sicher ist sicher. Am Morgen haben sie angefangen, am Nachmittag sind sie fertig. Auch wenn die Sonne den ganzen Tag strahlt, das Wetter ist angenehm für die Arbeit. Das Radio läuft durchgehend - auch für die Arbeiter, die an der neuen Sporthalle West werkeln.

Der Rasen ist modern. Er bekommt die Korkverfüllung wie für den Kunstrasenplatz am Ebenberg. Granulat ist nicht mehr erlaubt.

Langfristig günstiger

Dazu kommt eine LED-Flutlichtanlage. „Langfristig gesehen wird der Rasen die Landauer Sportstätten effizienter und kostengünstiger machen“, meint Oberbürgermeister Thomas Hirsch. Das neue Geläuf spare, so Gebäudemanagement-Dezernent Lukas Hartmann, viel Fläche, Wasser und Ressourcen, da es intensiver bespielt werden kann als ein Hart- oder ein Rasenplatz.

Nach der Corona-Krise wird sich vor allem der Jugendförderverein, den der FV Queichheim, SV Mörlheim, SV Dammheim und SV Landau West bilden, darauf freuen. „Sie haben sich für den Platz stark gemacht und werden einer der Hauptnutzer sein“, teilt Bürgermeister und Sportdezernent Maximilian Ingenthron mit. Auf 90 mal 60 Metern dürfen künftig aber auch andere Vereine und Schulen kicken. Das städtische Schul- und Sportamt rechnet mit mehr als 2100 Nutzungsstunden pro Jahr.

Mittel für Anbau übrig

Ursprünglich wollte die Stadt das mit rund 970.000 Euro veranschlagte Projekt ohne Landes- oder Bundesförderung stemmen. Der Förderverein sammelt seit 2007 Geld für den Bau. Mitte März bekam die Stadt 1,4 Millionen Euro Fördergelder vom Bund für das Projekt Sportzentrum West. Dadurch ist der optional vorgesehene Anbau der Sporthalle mit weiteren Besuchertoiletten, einem Außengerätelager, Nebenräumen für die Bewirtung und weiteren Zuschauerbereichen möglich.