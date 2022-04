Der neue Kulturbeirat kann bei der vorgeschlagenen Kunstaktion „Artists in Town“ bei der Konzepterstellung zumindest helfen. Das sagt Beiratsmitglied Birgit Heid in einer Stellungnahme.

Der Beirat sei wohl in der Lage, aus den Erfahrungen der Mitglieder zumindest einen Konzeptvorschlag für die Veranstaltung zu erstellen. Im Grunde gehe um die Terminfindung, Musiklautstärken, Versicherungen, die Gebühren- und Verfahrensverwaltung und Übernahme von erhöhtem Reinigungsaufkommen, sagt Heid. Sie verweist aber auch darauf, dass der Beirat noch keinen Vorsitz habe wählen können und das Anliegen an die Stadt zurückverweisen könnte. Das Gremium hatte seine konstituierende Sitzung am 6. Dezember.

Aktiv Hände in Schoß legen gehe gar nicht

Heid weist weiterhin darauf hin, dass die Stadtverwaltung mindestens grünes Licht zu einem Konzept des Beirats geben müsse. „Dass die Stadt nun aktiv die Hände in den Schoß legt, geht dabei natürlich gar nicht.“ Es mag aber zutreffend sein, dass die Verwaltung aus Personalmangel und wegen anderer Verpflichtungen für spontane Zusatzaufgaben nur eingeschränkt zur Verfügung stehe und die Dienstherren, in dem Fall Kulturdezernent Maximilian Ingenthron und Oberbürgermeister Thomas Hirsch im Sinne ihrer Mitarbeitenden argumentierten, merkt die Vorsitzende des Literarischen Vereins der Pfalz an.

Heid hält die Idee einer kleinen „Sonntagsreihe“ für eine gute Sache. Dabei an Verdienst für die Künstler zu denken, halte sie für überflüssig. Zudem weist Heid darauf hin, dass die Musiker die Materialkosten und Risiken zu tragen habe – es entstünden also Unkosten für die Künstler. „Die Finanzierung könne auch aus einem gemeinschaftlichem Topf mit den Beteiligten und den umliegenden Gastronomiebetrieben erfolgen“, sagt Heid. Denn die Gastronomen profitierten auch von der Aktion. Und: „An einer Belebung der Innenstadt an Sonntagen sollte die Stadt ein Interesse haben.“ Sie verweist darauf, dass die Auftretenden Verwaltungsgebühren zwischen 20 und 60 Euro zu tragen hätten.

Die Grünen hatten vorgeschlagen, einmal im Monat die Fußgängerzone für kostenlose Spontan-Auftritte von Künstlern zu öffnen. Ingenthron und Hirsch hatten im Stadtrat mit dem zu erwartenden Aufwand argumentiert. Am Ende wurde das Thema an den Kulturbeirat verwiesen. Dessen nächste Sitzung ist am 9. Mai.