Eine Menge Arbeit hat sich ein Dieb am Freitagmorgen gegen 9.15 Uhr auf dem Friedhof in Kleinfischlingen gemacht. Wie die Polizei berichtet, befuhr er mit einem kleinen grünen Traktor samt Anhänger und Aufbau das Gelände, wo er Splitt im Wert von etwa 200 Euro stahl. Besonders vorsichtig ging der noch unbekannte Täter bei seiner Aktion offenbar nicht vor, denn bei der Einfahrt in den Friedhof entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Hinweise an die Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550.