Die Ausstellung Insectophobie Riesenspinnen und Insekten gastiert am Sonntag von 10 bis 18 Uhr in der Landauer Festhalle. Veranstalter Giovanno Neigert verspricht eine pädagogisch wertvolle Ausstellung mit lebenden Tieren aus allen Kontinenten – darunter verschiedene Spinnenarten, Skorpione oder Riesentausendfüßler. Mitarbeiter helfen dabei, Spinnenphobien abzubauen, zudem kann man die Tiere streicheln, verspricht Neigert, der nicht zum ersten Mal in Landau gastiert. Der Eintritt kostet für drei- bis 15-Jährige acht Euro, für alle anderen zehn Euro.