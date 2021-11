Am Samstag zwischen 18 und 19 Uhr haben Unbekannte einen Spind im Funpark (Hallenspielplatz für Erwachsene) in Landau in der Albert-Einstein-Straße mit Gewalt aufgebrochen und die darin befindlichen Gegenstände gestohlen. Gäste, die zu dieser Zeit anwesend waren und verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Landau unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.