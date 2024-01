Am Sonntagmittag ist der Polizei eine vermummte Person mit einer Schusswaffe gemeldet worden, die gerade ein Mehrparteienhaus betrat. Da von einer Gefährdung für Personen ausgegangen werden musste, wurde die Örtlichkeit mit starken Polizeikräften in spezieller Schutzausrüstung aufgesucht. Vor Ort konnte ermittelt werden, dass es sich bei dem vermeintlichen „Täter“ um einen Jugendlichen handelte, der mit einem Freund mit Spielzeugwaffen gespielt hatte. Eines der Spielzeuge habe einer echten Pistole zumindest auf einige Entfernung ähnlich gesehen, so die Polizei. Eine Bedrohung habe definitiv nicht bestanden.