Seit dem 2. Mai können sich ukrainische Flüchtlingskinder im Herxheimer Spielzeugparadies etwas Schönes im Wert von 20 Euro aussuchen. Hierfür liegen 50 Gutscheine zur Abholung in dem Spielwarengeschäft bereit. Das Angebot gilt für ukrainische Flüchtlingskinder bis 14 Jahre aus der Ortsgemeinde Herxheim. Ermöglicht hat dies der SPD-Ortsverein. „Dies soll den Kindern zeigen, dass sie herzlich willkommen sind“, sagt Vorsitzender Erwin Welsch.

Die Aktion kam zustande durch den Erlös von „Waffeln backen für die Ukraine“. An zwei Wochenenden verkauften Vereinsmitglieder am Cap- und Edeka-Markt Waffeln, wobei 2000 Euro zusammenkamen. Die Hälfte davon floss in die Spendenaktion der Pfadfinder im März, die davon Medikamente in den beiden Herxheimer Apotheken kaufen konnten und in die Ukraine schickten. Von den weiteren 1000 Euro kaufte der SPD-Ortsverein die Gutscheine für das Spielzeugparadies. „Gestern waren zwei ukrainische Mamas mit vier Kindern hier und bedankten sich herzlich“, sagt die Inhaberin des Spielwarengeschäfts Claudia Bauer.