Die Bauarbeiten in der Markwardanlage in Annweiler haben begonnen. Die Stadt lässt den Kurpark barrierefrei umbauen – das ist trotz klammen Haushalts dank einer großen Förderung möglich. Im ersten Schritt wird der Spielplatz umgestaltet, denn der neue Rundweg verläuft auf dessen Gelände. Deswegen werden die Spielgeräte neu angeordnet, wie erster Beigeordneter Dirk Müller-Erdle erklärt. Dabei sei festgestellt worden, dass der Kletterturm mit Rutsche baufällig sei und ersetzt werden müsste. Da macht aber die Etatlage der Stadt nicht mit. Deswegen will man nun einen Wunsch der Kitas aufgreifen und eine Hangrutsche bauen. Die Erde für den Hügel soll von den anfallenden Arbeiten im Park kommen, die Rutsche will man über Spenden finanzieren. Zudem soll am Rande des Spielplatzes eine neue Sitzgruppe aufgestellt werden – das ist wieder über das Barrierefrei-Projekt förderbar.

Geplant ist, dass der Umbau des Parks Ende April fertiggestellt wird. Doch ob dies angesichts der aktuellen Materialschwierigkeiten in der Baubranche tatsächlich möglich ist, könne er nicht sagen, so Müller-Erdle. Wie schnell der Spielplatz wieder freigegeben wird, sei auch noch unklar.