Gute Nachrichten für die Kinder auf der Wollmesheimer Höhe: Die Sanierung des Spielplatzes an der Straße Am Jagdstock in Landau ist abgeschlossen. Das teilt die Stadt mit. Nachdem die Anlage in die Jahre gekommen war, die Hölzer teils morsch und die meisten Spielgeräte ausgetauscht werden mussten, wurde seit Sommer dieses Jahres dort gearbeitet. „Wir haben eine neue Rutsche, eine neue Vogelnestschaukel, einen neuen Kletter- und Balancierbereich und eine Kleinkinderspielanlage mit einer weiteren Rutsche eingebaut“, berichtet der zuständige Dezernent Lukas Hartmann (Grüne). Zudem sei ein Betonpflasterhügel entfernt worden, um so die Spielfläche zu erweitern. Auch die Bänke wurden erneuert und eine zusätzliche Sitzgruppe samt Tisch aufgestellt. Zwei neue Bäume sollen im Sommer Schatten spenden. Gekostet hat die Sanierung Am Jagdstock laut Stadt rund 100.000 Euro. Abgearbeitet ist Hartmanns To-do-Liste damit nicht. „Für die kommenden Jahre stehen neben Sanierungen und Unterhaltungsmaßnahmen unter anderem zusätzliche Spielmöglichkeiten für die Innenstadt, wo Spielplätze zurzeit noch rar gesät sind, auf dem Plan, und ein Spielangebot für Kinder mit Handicap“, heißt es in der Mitteilung der Stadt.