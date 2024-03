Zum Start in die Gartenwerkstatt-Saison der Jugendförderung Landau gibt es eine Graffiti-Ausstellung auf dem Thomas-Nast-Platz.

Bei einer Aktion des Projektes „Gartenwerkstatt“ der Jugendförderung (Jufö) Landau in Kooperation mit der Künstlerin Eva Korn hatten Kinder und Jugendliche im vergangenen Herbst die Möglichkeit, sich mit Spraydosen künstlerisch auszuprobieren. Das Ergebnis, eine bunte Landschaft aus Obst- und Gemüsekreationen, schmückt ab sofort die Pflanzkisten des Urban Gardening-Mitmachprojekts für Kinder und kann auf dem Thomas-Nast-Platz begutachtet werden. Beigeordnete Lena Dürphold, Stadtjugendpfleger Arno Schönhöfer und das Team der Gartenwerkstatt eröffneten die Ausstellung gemeinsam mit Partnern des Projekts sowie Teilnehmern und nutzten die Gelegenheit, das Frühjahrsprogramm der Gartenwerkstatt vorzustellen.

Werkstatt expandiert

Laut Lena Dürphold expandiert die Gartenwerkstatt und bietet in den kommenden Wochen im Mehrgenerationenhaus und Jugendtreff Horst am Danziger Platz die Möglichkeit, Gärtner-Erfahrungen zu machen. So werden am 17. Mai gemeinsam Tomaten gepflanzt.

Bereits seit September 2022 gibt es das Urban Gardening-Mitmachprojekt am Haus der Jugend, mit dem Ziel spielerisch Impulse für Naturerfahrungen im städtischen Raum anzubieten, diese zu erweitern und damit ein Interesse für die Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft zu wecken, berichten Projektleiterin Ina Rinck und Gartenexpertin Angelika Strauß.

Info

Informationen zu den Terminen der Gartenwerkstatt sind online unter www.jufoelandau.com zu finden oder können bei Ina Rinck, Telefon 06341 135175, E-Mail: ina.rinck@landau.de, erfragt werden. Die Projektleiterin nimmt Anmeldungen per Mail entgegen.