Am Sonntag gegen 18.30 Uhr schrammte ein silberner Kleinwagen auf der K15 zwischen Dierbach und Vollmersweiler im Begegnungsverkehr den Spiegel eines VW Golf, wie die Polizei berichtet. Es entstand ein Schaden von 300 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.