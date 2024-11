Der Landesbetrieb Mobilität Speyer (LBM) plant von 13. bis 27. November den Radweg an der L542 zwischen dem Kreisverkehr Essingen und dem Dreihof zu sanieren, teilt die Verbandsgemeindeverwaltung Offenbach mit. Aus Arbeitsschutzgründen sei dies nur unter Halbseitiger Sperrung möglich. Es muss mit einer Sperrdauer von zwei bis vier Wochen gerechnet werden, je nach Witterung. Eine Umleitung wird ausgeschildert sein. Vom Dreihof in Richtung Essinger Kreisel ist eine Zufahrt möglich, in umgekehrter Richtung jedoch nicht.