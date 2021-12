Wegen einer der Sperrung der Hauptstraße in Ilbesheim können die Bushaltestellen Rathaus, Wasgaustraße und Ost am Donnerstag, am Montag und 11. Januar jeweils bis 14 Uhr nicht bedient werden. Die QNV bittet Fahrgäste, auf die Haltestelle Schule mit den Zeiten des Halts Wasgaustraße auszuweichen.