Die Vollsperrung der nördlichen Stadteinfahrt (L 512) nach Landau hat die Anfahrt in die Innenstadt für viele Verkehrsteilnehmer zur Geduldsprobe gemacht. So kam es immer wieder zu Rückstaus auf der L 509, die aus Richtung Hochstadt und Offenbach sowie von der Autobahn-Anschlussstelle Landau-Zentrum in die Innenstadt führt (unser Bild). Betroffen waren aber auch die Annweiler- und die Zweibrücker Straße. Die Polizei hat das erhöhte Verkehrsaufkommen und stockenden Verkehr registriert, es habe aber keine echten Probleme gegeben. Die Vollsperrung war nötig, weil zwischen B 10 und dem kleinen Kreisel im Norden der Stadt die Asphaltdecke erneuert werden muss. Dort sind auch zwei neue Auf- und Abfahrten auf und von der B 10 angebunden worden. Der LBM hatte angekündigt, die Strecke am Freitagmorgen wieder freizugeben.