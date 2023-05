Die Hagenauer Straße in Höhe des Südwestparks in Landau ist ab Dienstag gesperrt. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Grund sind Sanierungsarbeiten an einer Brücke, welche bis zu Samstag, 10. Juni, beendet sein sollen. Der Verkehr wird in dieser Zeit über die Wollmesheimer Höhe, die Wollmesheimer Straße, die Berwartsteinstraße, die Drachenfelsstraße, die Limburgstraße, die Barbarossastraße, die Oberehnheimer Straße und die Hagenauer Straße umgeleitet. Anlieger können bis zur Baustelle heranfahren. Größere Baustellen und Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet finden sich auch online auf dem städtischen GeoPortal unter https://maps.landau.de/baustellen.