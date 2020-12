Die Bauarbeiten am Bahnübergang in Albersweiler konnten schneller als gedacht beendet werden. Eigentlich war die Sperrung bis zum 20. Dezember angekündigt. Diese wurde am Montag aufgehoben. Ab Dienstag kann damit auch wieder der Busverkehr der Queichtal-Nahverkehrsgesellschaft wieder ohne Einschränkungen verkehren, wie Betriebsleiter Jan Demand mitteilt.