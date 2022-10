Die weltweite Geschenkaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ wird dieses Jahr das 200 millionste Geschenkpäckchen auf den Weg bringen. In Landau kümmert sich die Er-lebt-Gemeinde um die Hilfsaktion für bedürftige Kinder in Osteuropa. Ziel ist es, Kinder, die sonst vermutlich nichts bekommen, mit einem weihnachtlich verzierten Schuhkarton zu bedenken, in den Geschenke wie Schulmaterial, Hygieneartikel, Spielzeug, Süßigkeiten und Kleidung gepackt werden sollen. Die fertig gefüllten Pakete können vom 7. bis 14. November zu den Abgabestellen gebracht werden. Diese bitten zudem um eine Geldspende von zehn Euro pro Päckchen.

Wer keine passenden Kartons zur Hand hat, kann unter jetzt-mitpacken.org welche bestellen. Die Geschenke werden später von Kirchengemeinden unterschiedlicher Konfessionen zielgerichtet an bedürftige Kinder verteilt. Aus dem deutschsprachigen Raum sind auch Transporte in die Ukraine geplant. Wer keine Möglichkeit zum Mitpacken hat, kann die Aktion einfach nur finanziell unterstützen. Das ist wegen der deutlich gestiegenen Kosten für die Logistik sehr willkommen. Das Spendenkonto: DE12 3706 0193 5544 3322 11, Verwendungszweck: 300500 plus Adresse des Spenders (für Zuwendungsbestätigung).

In der Südpfalz werden die Annahmestellen von der Er-lebt Gemeinde in Landau, Marie-Curie-Straße 3, betreut, dort befindet sich auch der zentrale Sammelpunkt, von dem aus die Geschenkpakete weitergeleitet werden.