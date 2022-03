„Minschder singt“ heißt es bei einer Spendenaktion am Samstag von 14 bis 17 Uhr in der Parkanlage des Stiftsguts Keysermühle, in der Straße Im Stift 17 in Klingenmünster. Dazu laden die Ortsgemeinde und die beiden Kirchengemeinden ein. Eine aus der Südpfalz stammende Dudelsackspielerin wird mitwirken. Bereits bei der Friedensandacht vor zwei Wochen war die Hilfsbereitschaft, verbunden mit einer Spendenaktion überwältigend. Bei der erneuten Spendensammlung und dem gemeinsamen Singen von geistlichen und weltlichen Liedern im Klostergarten sind auch die ukrainischen Familien dabei, die bereist eine Wohnung in Klingenmünster gefunden haben. Zwischendurch sorgen ein Kuchenbüffet, Waffeln und Kaffee für die Stärkung der Besucher der Veranstaltung. Der Erlös kommt der örtlichen Ukraine-Hilfe zugute. Darüber hinaus hat die Gemeinde ein Sammellager im ehemaligen Tourismusbüro eingerichtet. Der Bedarf an Hygieneartikeln, Verbandsmaterialien, haltbaren Lebensmitteln, Kindernahrung, Tiernahrung, Taschenlampen und Transportkartons ist immer noch vorhanden.