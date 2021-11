In Landau gibt es nun ein Spendenportal für die Vereine. Dieser Wunsch war bei der Vereinekonferenz im September an Oberbürgermeister Thomas Hirsch und die städtische Ehrenamtskoordinatorin Angelika Kemmler herangetragen worden. Unter der Überschrift „Miteinander engagiert in Landau“ hat die Stadt Landau die Engagementplattform www.engagement-landau.de um ein lokales Spendenportal erweitert. Dort können Spendenwillige ab sofort ganz gezielt lokale Vereine finden und sie mit Sach- und Geldspenden unterstützen.