Die Spendenaktion „Weinregion für Weinregion – Südpfalz hilft dem Ahrtal“ unterstützt Handwerksbetriebe durch Materialspenden im Wert von rund 48.000 Euro. Ziel ist es, den von der Flut betroffenen Menschen beim Wiederaufbau der Wärme- und Wasserversorgung zu helfen und sonstige Reparaturen zu ermöglichen. Das haben die Landkreise Südliche Weinstraße und Germersheim, die Stadt Landau und die Sparkasse Südpfalz am Mittwoch mitgeteilt, die die Spendenaktion angestoßen hatten. Die Materialspende geht an die Initiative „Handwerker helfen Hochwasserbetroffenen“, genauer: an Heizungsbauer und Installateure, die als Freiwillige die Heizungen von nicht versicherten Menschen instandsetzen. Unter anderem sollen mit dem Geld Heizkörper und Baumaterial beschafft werden.

Im August war bereits eine erste Hilfslieferung in die Verbandsgemeinde Altenahr gegangen. Dabei hatte es sich schwerpunktmäßig um Werkzeugmaschinen und Geräte gehandelt, mit denen Gebäude gereinigt und entkernt werden konnten. Als Ansprechpartner für die Initiative „Weinregion für Weinregion“ fungiert Rudi Götz, der ehemalige Kreisfeuerwehrinspekteur des Landkreises Südliche Weinstraße, der seit dem 17. Juli fast ununterbrochen in der Verbandsgemeinde Altenahr als Krisenmanager im Einsatz ist. Er stehe unter anderem mit dem Innungsobermeister des Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik-Handwerks, Franz Wershofen, in Kontakt und behalte so den Überblick über die notwendigen Arbeiten.

Rudi Götz behält den Überblick

Außerdem unterstützen die Spendenaktion und die Firma Hornbach den Helferstab Rheinland-Pfalz mit einer Material-Hilfslieferung im Wert von rund 5000 Euro. Das Geld dient zum Aufbau eines Containerdorfes, in dem freiwillige und ehrenamtliche Helferinnen und Helfer untergebracht werden. Er bildet die Schnittstelle des Landes zu den zahlreichen freiwilligen Helferorganisationen.

Weitere Spenden sind willkommen auf das Konto Katastrophenhilfe Hochwasser bei der Sparkasse Südpfalz, IBAN: DE87 5485 0010 1700 2446 66, BIC: SOLA DES1 SUW.

Empfänger ist der Landkreis Südliche Weinstraße. Die Spenden können bei der Steuererklärung geltend gemacht werden. Als Nachweis für Zuwendungen, die bis zum 31. Dezember auf ein für den Katastrophenfall eingerichtetes Sonderkonto eingezahlt werden, reichen der Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung eines Kreditinstitutes. Eine gesonderte Spendenbescheinigung ist nicht erforderlich; im vorliegenden Fall kann sie aber auf Wunsch ausgestellt werden.