Die Ortsgemeinde Gommersheim sammelt noch am Samstag von 10 bis 16 Uhr Sachspenden für die Ukraine im Haus der Vereine in der Gartenstraße 30. An den ersten beiden Sammlungen, zu denen die Gemeinde mithilfe der Initiative „Miteinander füreinander – Südpfalz“ aufgerufen hatte, kamen schon zahlreiche Hilfsgüter zusammen. Mehr als 50 Kartons, voll gepackt unter anderem mit Hygieneartikel, wurden am ersten Termin abgegeben. Es wird darum gebeten, die Spenden möglichst in stabilen Kartons und nach Inhalt beschriftet abzuliefern. Kleiderspenden können derzeit nicht entgegengenommen werden. Die Waren werden nach Ende der Aktion an die ukrainische Grenze transportiert.