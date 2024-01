Die Stadt Landau wird 750 Jahre alt – und für die Feierlichkeiten bittet die Verwaltung um Spenden. Mit 750 Cent kann jeder Unterstützer des Stadtgeburtstags werden.

Das Landauer Stadtjubiläum in diesem Jahr wird groß gefeiert – da ist das Festwochenende über Fronleichnam, aber auch der Bréal-Marathon Landau am 3. Oktober – und auch viele kleinere Veranstaltungen sind über das Jahr verteilt. Um diese auszurichten und zu organisieren braucht die Verwaltung nicht nur das Engagement ihrer Bürger, sondern auch ihr Geld. Deshalb hat man die 750 Cent-Spendenaktion zum Stadtjubiläum ins Leben gerufen. „Mit einer Spende in Höhe von 750 Cent kann sich dabei jede und jeder Einzelne an der Ausrichtung des Stadtjubiläums beteiligen und damit Teil des Festes werden“, wirbt die Verwaltung in ihrer Mitteilung.

Im großen Festjahr 2024 werde Landau feiern. Und zwar ausgiebig, betont der Oberbürgermeister. „Wir werden noch öfter als sonst als Stadtgesellschaft zusammenkommen und gemeinsam feiern“, sagt Dominik Geißler. „Ich freue mich sehr auf diese Zeit und hoffe, dass alle unser Stadtjubiläum genießen werden.“

Spende

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Online-Direktüberweisung gibt es auf der Internetseite der Stadt Landau unter landau.de/750cent.

Wer über eine klassische Überweisung spenden möchte, kann dies mit den folgenden Daten:

Empfänger: Stadtverwaltung Landau, IBAN: DE08 5485 0010 0000 0000 18, BIC: SOLADES1SUW, Verwendungszweck: Spende 750-Cent, 11621.3791056, Betrag: 7,50 Euro.