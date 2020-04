Eigentlich sollte die Spendenbox des Charity-Projekts #1 im April die Bengels Bar in Landau als temporäres Zuhause beziehen, um dort von den Gästen gefüttert zu werden. Doch aufgrund der aktuellen Situation rund um das Coronavirus wird die Aktion in diesem Monat in den virtuellen Raum verlegt.

Spenden sind vorerst nur über Paypal möglich, gehen aber wie geplant an den Kinderschutzbund Landau-SÜW. Bei dem Charity-Projekt #1, das auch beim diesjährigen Neujahrsempfang von OB Thomas Hirsch vorgestellt wurde, haben sich unter dem Motto „1 Jahr, 1 Stadt, 1 Euro Spende!“ zwölf Landauer Unternehmen mit zwölf Influencern zusammengetan, um Spenden für zwölf unterschiedliche gute Zwecke zu sammeln.

Dabei sollte die Spendenbox eigentlich im Laufe des Jahres von Unternehmen zu Unternehmen wandern – im April wäre die Bengels Bar Gastgeberin gewesen, unterstützt von Influencer Jakob Elias Mathis. Solange die Gaststätten geschlossen bleiben, wären aber auch keine Spenden eingegangen.

Spenden können deshalb ab sofort auf das Paypal-Konto www.paypal.me/DKSBLandau überwiesen werden. Mit der am Ende des Monats zusammengekommenen Summe soll das Projekt Kinder- und Jugendtelefon des Kinderschutzbundes bezuschusst werden.