Der 13. Landauer Adventskalender hat 14.500 Euro erlöst. Ungewöhnliche Situationen erfordern ungewöhnliche Lösungen: Die Spendenübergabe erfolgte jetzt digital.

Das Geld haben die Mitglieder des Round Table 64 Südpfalz bereits ausgeschüttet, um angesichts der Covid-19-Pandemie die akuten Finanzierungslücken decken zu können. Diese Unterstützung sei dringend nötig gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung des Round Table. In den vergangenen Jahren hat Round Table 64 Südpfalz soziale Organisationen mit Spenden von über 135.000 Euro unterstützt. „Wir legen besonders großen Wert darauf, dass der Erlös Organisationen aus und in der Südpfalz zugute kommt“, betonte der Präsident des Serviceclubs, Benjamin Hirsch.

Nun wurden Spenden dringender denn je benötigt. Heinrich Braun vom Kinderschutzbund bezifferte das Defizit auf über 50.000 Euro, weil alle Veranstaltungen ausgefallen sind, darunter auch das Entenrennen. Christian Dawo vom Club der Behinderten und ihrer Freunde Landau-Südpfalz berichtete von stetig steigenden Kosten wegen der zusätzlichen Schutzmaßnahmen und von höheren Personalkosten wegen des kleineren Betreuungsschlüssels.

Laut Christine Baumann vom Verein Silberstreif gegen Altersarmut in Landau wurden in den vergangenen Monaten zusammen mit der Tafel und der Terrine Essensgutscheine für über 35.000 Euro ausgegeben. Kerstin Baudisch schildert die Probleme der Landauer Tafel.

Bedacht wurden auch der Verein „Ein Hospiz für Landau-Südliche Weinstraße“, der Pfälzische Verein für Soziale Rechtspflege Südpfalz, das Haus der Familie Landau, das Kinder-‐ und Jugenddorf Maria Regina in Silz, die Terrine Landau, die Kinder- und Jugendfarm Landau, der Ambulante Hospizdienst Landau, der Jugendförderverein Landau und die Bananenflankenliga Südpfalz. Dem Dank der Vereinsvertreter schloss sich Oberbürgermeister und Schirmherr Thomas Hirsch an.