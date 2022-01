Spendensegen zu Weihnachten: Der Förderverein „Ein Hospiz für LD-SÜW“ darf sich gleich über zweifache Unterstützung freuen. Der Verein Aktion Hilfe in Not spendet den Erlös des weihnachtlichen Benefizkonzerts der Geschwister Hofmann in der ausverkauften Marienkirche in Höhe von 3000 Euro. Vom Unternehmen Bösherz Immobilien erhält der Förderverein eine Zuwendung über 1500 Euro. Oberbürgermeister und Fördervereinsvorsitzender Thomas Hirsch, der vor rund acht Jahren den Anstoß für ein stationäres Hospiz in Landau gegeben hatte, freut sich sehr über die anhaltende Spendenbereitschaft und das Engagement der Vereine, Unternehmen und Privatpersonen in der Region. Das Hospiz Bethesda Landau in Trägerschaft der Diakonissen Speyer bietet Platz für bis zu neun Gäste. Es beschäftigt 20 Hauptamtliche sowie etwa 15 Ehrenamtliche. Da die Kranken- und Pflegekassen dem Träger nur 95 Prozent der Kosten erstatten, ist die Einrichtung stets auf Spenden angewiesen, um die verbleibenden fünf Prozent zu bestreiten.

Info



www.diakonissen.de/hospiz