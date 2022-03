Gemeinsam helfen: Die Protestantische Kirchengemeinde Annweiler und der Stadtbeigeordnete Peter Grimm und Kollegen sammeln Sachspenden für Menschen in der Ukraine. Am Donnerstag, 17. März, will das Team aus Annweiler mit einem Hilfstransport zur polnisch-ukrainischen Grenze aufbrechen. Dafür bitten sie um Spenden. Gebraucht wird Kleidung jeglicher Art – vom Strampelanzug bis zum XXL -Shirt. Auch Spielzeug , Malstifte und Malbücher sind willkommen. Außerdem werden Hygieneartikel wie Duschgel, Windeln und Feuchttücher benötigt. Zur Lagerung und Abgabe der Spenden stellt die Kirchengemeinde die Stadtkirche zur Verfügung. Diese ist bis zum 17. März dienstags von 16 bis 18 Uhr und freitags von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Helfer nehmen die

möglichst platzsparend verpackten Spenden entgegen. Fragen können unter der Telefonnummer 06346 3008878 oder per E-Mail an annette.bernhard@evkirchepfalz.de geklärt werden.