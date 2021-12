Die Wirtschaftsjunioren Südpfalz haben der Kinder- und Jugendfarm in Landau 1300 Euro gespendet. „Die Arbeit, die von Frau Flörchinger und dem Team der Kinder- und Jugendfarm Landau geleistet wird, ist absolut bewundernswert“, unterstreicht Florian Martin, Schatzmeister der Wirtschaftsjunioren.

Neue Stühle im Wert von 1500 Euro hat die Bösherz Immobilien GmbH dem Eltern-Kind-Treff des Kinderschutzbundes Landau-SÜW gespendet. In dem offenen Treff am Danziger Platz tauschen sich frischgebackene Eltern aus, erhalten fachlichen Rat und Kleinstkinder sammeln erste Spielerfahrungen in der Gruppe.

Die Altus AG, ein Karlsruher Projektentwickler für erneuerbare Energien, hat dem Kinderschutzbund 2500 Euro für dessen Projekt „Power Kids“ gespendet, das sich um von Gewalt betroffene Kinder kümmert.