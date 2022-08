100.000 Euro aus dem Spendenkonto „Weinregion für Weinregion – Südpfalz hilft dem Ahrtal“ sind in Bad Neuenahr-Ahrweiler dem dortigen Bürgermeister Guido Orthen für den Bau eines Multifunktionssportfelds übergeben worden. Das teilen die Verwaltungen und die Sparkasse gemeinsam mit. „Wir investieren mit diesem Betrag in etwas Bleibendes. Noch dazu an jenem Standort, an dem unsere Blaulicht-Familie maßgeblich engagiert war“, kommentieren die Landräte Dietmar Seefeldt und Fritz Brechtel, Oberbürgermeister Thomas Hirsch sowie Sparkassen-Vorstand Bernd Jung. Das wohl rund 500.000 Euro teure Sportfeld soll neu gebaut werden, es seien derzeit keine öffentlichen Mittel zu erwarten. Finanziert werden solle es über Spenden und Sponsoren. Zuvor wurden bereits rund 230.000 Euro aus dem Spendenkonto übergeben – unter anderem für den Einbau von Heizkörpern in Wohnungen oder zur Unterstützung von Winzern.