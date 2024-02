Am 1. März startet erneut die Spendenaktion„Glücksbringer“ der VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau. Vereine und gemeinnützige Institutionen können wieder Spenden sammeln.

Die Bank stellt 120.000 Euro zur Verfügung. Die Spendenplattform funktioniert ganz einfach: Über die Webseite vr-gluecksbringer.de können sich Vereine und Institutionen, die ein Konto bei der VR Bank haben, registrieren und Projekte vorstellen und bewerben. Es kann eine Kurzbeschreibung, der gewünschte Spendenbetrag bis maximal 1000 Euro und Bildmaterial hinterlegt werden. Anschließend heißt es für den Verein, kräftig die Werbetrommel zu rühren und so viele Menschen wie möglich zu animieren, „Glücksbringer“ in Form von Codes zu sammeln. Diese können dann für eines oder mehrere eingetragene Projekte eingelöst werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, über das Portal Privatspenden zu tätigen. Ausgezahlt werden die Spenden, wenn entweder die Höhe der angegebenen Wunschsumme erreicht oder die individuelle Laufzeit abgelaufen ist. Wer also am Ende der Laufzeit die angestrebte Summe nicht erreicht hat, erhält dennoch den bis dahin gesammelten Betrag.