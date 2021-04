Die Spendenbereitschaft von 361 Landauern im vergangenen Jahr ermöglicht 1265 Augenoperationen, nach denen Menschen wieder sehen werden können. 37.967 Euro an Spenden aus Landau hat die Christoffel-Blindenmission (CBM) gezählt. Damit kann die CBM Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika Operationen am Grauen Star durchführen. Denn der Eingriff kostet durchschnittlich 30 Euro, bei Kindern wegen der benötigten Vollnarkose 125 Euro, wie die CBM mitteilt. Das sind Beträge, die sich viele der Betroffenen in Entwicklungsländern nicht leisten können.

Der Schleier ist weg

Weltweit sind 17,1 Millionen durch Grauen Star erblindet, einer Trübung der Augenlinse. Um diese Trübung zu beseitigen, braucht es nur rund 15 Minuten, so die CBM. Als Beispiel für einen gelungenen Eingriff führt die Organisation eine 17-jährige Christine aus Kamerun an. Die junge Frau konnte seit ihrer Geburt nicht gut sehen. Der Arzt stellte die Diagnose „Grauer Star“, verschrieb ihr aber nur Augentropfen, heißt es in der Pressemitteilung. Doch die Sicht blieb verschwommen. Über die Jahre behalf sie sich mit Brillen und Linsen. Sie brauchte immer Hilfe, um den Alltag zu bewältigen. Dann war ein von der CBM gefördertes Ärzteteam in ihrer Region und operierte sie. Der Schleier vor ihren Augen ist weg. Laut CBM möchte Christine nun Augenärztin werden, um ganz vielen Menschen das Wunder zu schenken, das sie selbst erleben durfte.

Info

Die Christoffel-Blindenmission fördert seit mehr als 110 Jahren Menschen mit Behinderungen in Entwicklungsländern. Sie unterstützt zurzeit 540 Projekte in 51 Ländern.