Für den Kauf von Vogelnistkästen erhielt Otto Paul, Vorsitzender des Naturschutzverbands Hochstadt, bei der Mitgliederversammlung von der neuen Geschäftsstellenleiterin der VR-Bank Südpfalz in Hochstadt, Simone Keesser, einen Scheck in Höhe von 1000 Euro. Laut Beschluss der Mitgliederversammlung soll die Spende für den Kauf von 40 Vogelnistkästen für den Hochstadter Wald und die weitere Gemarkung verwendet werden. Der Verein betreut im Wald und im Landschaftsschutzgebiet Kaltenbach-Bruch bereits rund 90 Kästen, die in hohem Maße von der Vogelwelt zum Brüten und zur Aufzucht von Jungvögeln genutzt werden.