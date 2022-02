Die Stiftergemeinschaft der Sparkasse Südpfalz hat 1000 Euro für den Kinderhilfsfonds der Terrine Landau gespendet. Die Terrine ist 2004 gegründet worden und versteht sich als Sozialgaststätte. Sie hat dreimal pro Woche geöffnet und bietet an diesen Tagen Frühstück und Mittagessen an. Das Essen wird täglich von den ehrenamtlichen Kochteams frisch zubereitet. Über 5000 Mahlzeiten wurden im vergangenen Jahr in der Terrine ausgegeben. Mit dem Kinderhilfsfonds der Terrine werden Kinder aus Familien unterstützt, die über wenig Geld verfügen. Beispielsweise kann der Elternanteils für die Mittagsverpflegung in der Kita oder Grundschule übernommen werden. Die Spende wurde von Frank Jäckle überbracht, Stiftungsvorstand bei der Sparkasse Südpfalz. Die Stiftergemeinschaft ist der Zusammenschluss von Bürgern, die dem Allgemeinwohl einen Teil ihrer finanziellen Ressourcen überlassen. Das erspart ihnen den bürokratischen Aufwand einer eigenen Stiftungsgründung.