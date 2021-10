Die Hubert-Eichenlaub-Stiftung mit Sitz in Herxheim hat dem Ambulanten Hospizzentrum in Landau 10.000 Euro gespendet. Das teilt die Stiftung mit.. Da sowohl der Ambulante Erwachsenendienst als auch der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst von Krankenkassen nicht voll finanziert werden, helfe die Spende ungedeckte Kosten zu tragen, heißt es in der Mitteilung.