Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Vater, der seinen Sohn in seiner Landauer WG besuchte und etwas zu essen aus dem Kühlschrank holen wollte, staunte nicht schlecht. In einem Pizzakarton war eine große Platte Speed. Ein 24-jähriger Mitbewohner, der im Vorjahr in die WG gezogen war, hatte einen schwunghaften Drogenhandel aufgebaut. Am 9. September 2019 klickten die Handschellen. Das Gericht hat nun geurteilt.

Wegen unerlaubten Besitzes, Erwerbs und Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge verurteilte das Landgericht den 24-Jährigen am 17. Juni zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren.