Dass Anwohner von Weißquartier- und Reduitstraße weniger Durchgangsverkehr aufgrund der dortigen Einbahnstraßenregelung positiv sehen, sei nachvollziehbar. Doch „in Summe war für die SPD aber schon vor der Wahl klar (...), dass sich der ohne Bürgerbeteiligung eingeführte Kompromiss von Grünen, CDU und FDP nicht bewährt hat“. Das hätten sie auch in ihrem Wahlprogramm kommuniziert, schreiben die beiden SPD-Fraktionsvorsitzenden Paule Albrecht und Florian Maier zum gestrigen Beitrag „Anlieger für Einbahnstraßen“. Der in der jüngsten Stadtratssitzung gefundene Kompromiss räume der Stadtverwaltung mehr Zeit ein, die Regelung zurückzunehmen und andere Maßnahmen zur Entlastung von Anliegern zu finden. Wie das konkret erfolgen solle, müsse „auch durch ein Bürgerbeteiligungsverfahren flankiert werden“. Die SPD will, dass in den Novembersitzungen des Bauausschusses oder des Unterausschusses Mobilität ein Zeitplan festgelegt und dargelegt werden soll, wie die Beteiligung aussehen soll.