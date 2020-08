Der Landauer SPD-Politiker Klaus Eisold wirft der Stadtverwaltung vor, gegen geltendes Recht zu verstoßen. Das teilt er in einer Stellungnahme mit. Eisold stößt sich an einer Aussage des Mobilitätsdezernenten Lukas Hartmann (Grüne) in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses. Dieser sagte während der Debatte um das kostenlose Samstagsparken auf dem Alten Messplatz, dass die Sache bereits im Ältestenrat mit den Fraktionen besprochen worden sei. Laut Hartmann hat es ja im Ältestenrat keine Kritik daran gegeben. „In der Gemeindeordnung und ähnlich in der Hauptsatzung der Stadt Landau steht, dass ein Ältestenrat gebildet werden kann, der dem Bürgermeister in Fragen der Tagesordnung und des Ablaufs der Sitzungen des Gemeinderats (Stadtrats) berät“, teilt Eisold mit. Dadurch wird laut Eisold deutlich, dass im Ältestenrat inhaltliche Diskussionen und Vorfestlegungen jeglicher Art nicht zu dulden sind. Eisold fordert eine Richtigstellung der Stadtverwaltung.