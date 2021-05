Der Zebrastreifen in der Hindenburgstraße in Landau sitzt nicht mehr richtig. Denn der Tiergarten ist nur noch über den neuen Eingang zu erreichen, und an dieser Stelle ist die Straße kaum ungefährdet zu überqueren. Die SPD holt noch weiter aus und präsentiert gleiche mehrere Vorschläge.

An der stark frequentierten Straße liegen mehrere zentrale Einrichtungen oder sind über sie erreichbar. Das Max-Slevogt-Gymnasium mit Schulhof und Sporthalle, die Verbindung zum Uni-Standort Fortstraße, der Zoo. Zoodirektor Jens Ove Heckel zählt jährlich 200.000 Besucher. Wer auf der anderen Straßenseite parkt, kann nur über den Zebrastreifen am Derivationskanal, Höhe Nordparkstraße, sicher über die Straße. Zum Bethesda-Campus und zum Klinikum Landau/Südliche Weinstraße kommen Fußgänger über eine Ampel.

Die RHEINPFALZ hat vor Kurzem bei der Stadtverwaltung angefragt, ob am neuen Zoo-Eingang ein weiterer Übergang denkbar ist. Doch das Stadtbauamt winkte ab. Für die Anlage eines zweiten Fußgängerüberwegs fehlten die verkehrlichen Voraussetzungen, teilt die Pressestelle mit. „Die Mindestfrequentierung von 50 bis 100 Personen, die genau an dieser Stelle innerhalb einer Stunde die Hindenburgstraße überqueren wollen, ist nicht gegeben“, lässt das Stadtbauamt die RHEINPFALZ wissen.

Für Tempo 30 in der ganzen Straße

Auch die SPD-Fraktion im Landauer Stadtrat hat die Hindenburgstraße in den Blick genommen. Sie schlägt einen Kreisel an der Kreuzung Zeppelinstraße vor. Außerdem möchte sie das Tempo der Autofahrer auf 30 Stundenkilometer drosseln, von der Godramsteiner Straße bis zum Zebrastreifen. An den Einmündungen zur Immelmann-, Eckener-, Richthofen-, Boelcke- und Bodelschwinghstraße sollte rechts vor links gelten, wünschen sich die Sozialdemokraten.

„Es ist nicht nachvollziehbar, dass es am neuen Zooeingang keine gesicherte und gefahrlose Möglichkeit gibt, die Straße zu überqueren“, unterstreicht Florian Maier, die Straße sei eine wichtige Verbindung. Fraktionskollegin Lisa Rocker betont, die Gefahrensituation am Zoo werde durch die langgezogenen und uneinsichtige Kurve noch verschärft. „Täglich mehrfach beobachtet man Eltern mit Kindern und ältere Menschen, die sich zwischen den parkenden Autos vortasten müssen, um überhaupt die Verkehrssituation einigermaßen überblicken und dann hektisch zwischen dem fließenden Verkehr die Straße überqueren zu können.“

Regelmäßig kommt es zu Rückstaus

Die Reduzierung auf Tempo 30 scheint der SPD auch vor der politischen Zielsetzung geboten, langfristig eine klimafreundliche Mobilität zu gewährleisten, der man sich verpflichtet habe, als die Stadt den Klimanotstand ausgerufen und ein Mobilitätskonzept verabschiedet habe.

Problematisch ist nach Meinung der SPD auch die Kreuzung an der Zeppelinstraße. Regelmäßig komme es dort zu erheblichen Rückstaus des Verkehrs, da, von der Neustadter Straße kommend, ein flüssiges Linksabbiegen teilweise kaum möglich sei. Das gefährde auch Fußgänger und Radfahrer.

Kommentar

Überfällig

Die Hindenburgstraße sollte entschleunigt werden. Das erhöht für Anwohner und Passanten die Sicherheit und die Lebensqualität.

Als eine der Hauptverkehrsadern Landaus verbindet die Hindenburgstraße die Innenstadt mit der A 65, der B 10, mit Godramstein und den großen Häusern Ehrmann und Gillet. Auch wer in die zentralen Einrichtungen Klinikum oder Bethesda möchte, zur Uni oder zum alten Messplatz, fährt über die Hindenburgstraße. Fußgänger und Radfahrer haben oft einen schweren Stand, weil die Straße stark befahren ist und es oft zu Staus und Behinderungen kommt.

Der Vorschlag der SPD, den Verkehr zu bremsen und Tempo 30 auszurufen, ist ebenso reizvoll wie die Rechts-vor-Links-Regelung an den Kreuzungen zum Fliegerviertel. Auch das nimmt Tempo raus. Dazu muss nicht gleich die Straße umgebaut werden, es sind nur einige Schilder und dann Kontrollen nötig. Ein weiterer Übergang am Zoo empfiehlt sich außerdem; aus familienfreundlichen und verkehrspolitischen Gründen. Er ist längst überfällig.