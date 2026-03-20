Beim Abschluss des Landtagswahlkampfes der SPD in Landau haben sich die Genossen ein letztes Mal auf den Wahlsonntag eingestimmt. Ins Alte Kaufhaus waren am Freitagabend gleich vier rheinland-pfälzische Ministerpräsidenten gekommen. Einer, Alexander Schweitzer, ist im Dienst, drei sind außer Dienst. Es waren die früheren SPD-Regierungschefs Rudolf Scharping, Kurt Beck und Malu Dreyer. 35 Jahre ist die SPD inzwischen an der Macht. Und die Siegesserie bei Landtagswahlen soll fortgesetzt werden, wie Schweitzer deutlich machte. Es freue ihn, dass Umfragen zufolge die meisten Rheinland-Pfälzer dafür seien, dass er im Amt bleibe. Es werde nun auf die beiden großen Parteien ankommen, also SPD und CDU. „Es macht aber einen großen Unterschied, ob du auf dem Beifahrersitz sitzt oder am Lenkrad“, unterstrich der Südpfälzer den Anspruch der SPD, am Sonntag stärkste Kraft zu werden. Zum Wahlkampfabschluss von CDU-Spitzenkandidat Gordon Schnieder war Bundeskanzler Friedrich Merz am Freitag nach Bad Dürkheim gekommen.