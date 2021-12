Die Landauer SPD will am Freitagabend eine Kandidatin oder einen Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl im kommenden Jahr wählen. Nötig wird dies wegen des vorzeitigen mutmaßlichen Wechsels von Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) zum Sparkassenverband. Die Mitgliederversammlung beginnt um 19 Uhr im Weingut Alte Kelter in der Haufenstraße 22 in Mörzheim – wegen Corona als Freiluftveranstaltung. Nach bisherigem Stand der Dinge stehen Bürgermeister Maximilian Ingenthron und die Co-Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Landau, Jennifer Braun, zur Wahl.