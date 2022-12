Zwei Stadtratsfraktionen wollen die Altstadtsatzung lockern, um mehr Solaranlagen auf den Dächern zu ermöglichen.

Für mehr Klimaschutz muss mehr Energie aus erneuerbaren Quellen erzeugt werden. So viel ist klar. Doch der Weg dahin ist schwierig. Unter anderem der Denkmalschutz und im Falle Landaus auch die Altstadtsatzung verhindern in etlichen Fällen die Montage von Fotovoltaikanlagen zur Stromerzeugung und von Solarthermieanlagen zur Heizungsunterstützung und Warmwasserbereitung zumindest auf einsehbaren Dachflächen. Die neuen Gestaltungssatzungen für die Stadtdörfer sind in diesem Punkt schon weiter: Sie enthalten keine Einschränkungen mehr.

Die SPD-Stadtratsfraktion fordert, auch die Altstadtsatzung etwas liberaler zu fassen. Sie will, dass solche Anlagen auch auf einsehbaren Flächen zulässig sind, wenn sie in gleicher Neigung wie die Dachfläche angebracht werden – also nicht aufgeständert werden, um einen perfekten Einstrahlungswinkel zu erreichen. Die SPD begründet das mit der Erfordernis, dass der Ausbau erneuerbarer Energien schnelle Fortschritte machen müsse, damit Deutschland CO2-neutral werden kann. Hauseigentümer würden zu sehr behindert, doch „wir sollten unseren Einwohner*innen bereits jetzt in der Krise eine Möglichkeit bieten, etwas gegen die hohen Energiepreise zu unternehmen“, so die Sozialdemokraten.

Farbige Panele zu teuer

Die CDU-Ratsfraktion hat ähnliche Überlegungen angestellt und will mit einem eigenen Antrag klimaneutrale Energieerzeugung „niedrigschwelliger“ ermöglichen. Immerhin werde ja auch mit der Landauer Solaroffensive eine stärkere Nutzung von Sonnenenergie verfolgt. Auch die CDU hält die Altstadtsatzung für kontraproduktiv. Insbesondere die Festlegung, dass sich Module farblich an die Dacheindeckung anpassen müssen, hält sie für ein Problem. In Landau müssten die Solaranlagen wegen der vorherrschenden Tonziegeldächer meist rot-braun sein, aber dann sei der Wirkungsgrad niedriger und die Kosten rund 150 Prozent höher. Unterm Strich bedeute das eine Verdoppelung der Kosten. Das sei schlicht unwirtschaftlich.

Das Thema ist nicht neu. Erst kürzlich hatte Dekan Volker Janke im RHEINPFALZ-Gespräch durchaus provokant gesagt, dass er sich durchaus auch eine Fotovoltaikanlage auf der Stiftskirche vorstellen könnte. Das Thema Energiesparen und Treibhausgase reduzieren war von der Bezirkssynode besprochen worden. Selbst das rheinland-pfälzische Innenministerium hat schon signalisiert, dass es sich eine offenere Genehmigungspraxis wünscht. Die Landesdenkmalpflege arbeite bereits an einem Leitfaden, um die Unteren Denkmalschutzbehörden, die kirchlichen Behörden und die Eigentümer mit dem Ziel einer denkmalgerechten und optisch möglichst unauffälligen Lösung bei Fotovoltaikanlagen zu beraten.

Entschieden ist in Landau noch nichts. Das Thema wird im Bauausschuss diskutiert.