Die SPD-Stadtratsfraktion setzt die Reihe ihrer Ortstermine in den Stadtdörfern fort, mit der sie Bürger gegen ein Flachdach-Gebot in den Neubaugebieten mobilisieren will. Am Mittwoch, 12. August, 18 Uhr, treffen sich die Teilnehmer an der Dorfschänke in der Wollmesheimer Hauptstraße 13.