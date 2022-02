Die SPD im Landauer Stadtrat fordert die Abschaffung der Stelle eines ehrenamtlichen Beigeordneten. Dafür müsste der Stadtrat die Hauptsatzung ändern. Wie Fraktionsvorsitzender Florian Maier mitteilt, hat seine Fraktion das für die nächste Sitzung des Stadtrats am 8. März beantragt. Der derzeitige Amtsinhaber Alexander Grassmann hat seinen Rücktritt aus persönlichen Gründen zum 28. Februar erklärt. Nach der Kommunalwahl 2019 ist der Stadtvorstand um eine Person aufgestockt worden. Die Stadtspitze besteht seitdem aus drei Hauptamtlichen und einem Ehrenamtlichen. Dessen Zuständigkeiten – die Fachbereiche „Zoo“ und „Büro für Tourismus“, ein Aufsichtsratsmandat in der Vinothek und der Vorsitz des Aufsichtsrates der Stadtholding – wäre nach Meinung der SPD organisatorisch gut unter den drei hauptamtlichen Dezernenten zu verteilen. Die Stadt Landau würde dadurch Personalkosten von monatlich etwa 1700 Euro einsparen. „Die Stadtspitze moderat zu verschlanken, wäre ein wichtiges Zeichen an die Bürgerinnen und Bürger“, heißt es in dem Antrag der SPD. Nach den Worten Maiers diene die ehrenamtliche Stelle nur dem Zweck, dass die FDP auch ein Mitglied im Stadtvorstand habe.